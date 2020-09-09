Выборы 2020: Аваков пообещал жестко наказывать за нарушения

Об этом шла речь в видеообращении Авакова

Прямая речь: "Через несколько дней зарегистрированные кандидаты начнут предвыборную агитацию. Накануне этого я хочу обратиться ко всем участникам избирательного процесса с призывом строго соблюдать закон, не нарушать правила агитации, не прибегать к незаконным схемам и сделкам, не расшатывать ситуацию на своих округах.

Хочу предупредить: у МВД Украины достаточно сил, средств и мотивации для контроля предвыборного процесса.

Ни одна партия и ни один кандидат не получит преференции от МВД или полиции, но каждый может рассчитывать на защиту и обеспечение своих законных прав. Давайте проведем эту кампанию, как и предыдущие президентские и парламентские выборы, - четко, чисто и честно!".

Аваков пообещал жестко реагировать на все попытки построения "предвыборных сетей", на подкуп избирателей, провокации и другие нарушения.

По его словам, информация о таких попытках правоохранителям уже поступает.

В Национальной полиции работает специальное подразделение, которое проверяет сообщения.

Информацию о нарушениях избирательного процесса можно предоставлять по телефону: 044-254-97-56

Поскольку эти выборы проходят в условиях пандемии COVID-19, пандемии и карантина, Аваков призвал кандидатов и их предвыборные штабы принимать во внимание особые условия проведения массовых мероприятий и не рисковать здоровьем своих избирателей.

Напомним, Украине 5 сентября официально стартовал избирательный процесс по проведению местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

Нынешние выборы глав и депутатов сельских, поселковых и городских советов будут проходить по новому Избирательному кодексу, учитывающему новую территориальную основу Украину и количество избирателей в общинах.

Выборы не состоятся на временно оккупированных территориях Украины.

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