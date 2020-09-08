Управделами УПЦ объяснил, почему человек не чувствует радости по достижении чего-то нужного

Каждому верующему человеку просто необходимо знать: все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на ютуб-канале «Витражи».

«Здесь сразу несколько вопросов серьезных надо задать себе. Первый: с какой целью человек добивается чего-то? Действительно ли это необходимо? Второй: какими путями добивается? Не было ли ничего явно непозволительного для христиан? То-есть того, что бы заставило кого-то переживать, другими словами, не было ли вреда кому-то? Не делалось ли с явным сознанием «уж я то сумею своего добиться». Не забыл ли человек о Боге полу усердии? Такое к добру не приведет. И последнее, если это только прихоть, то такое разочарование естественно», - пояснил управделами УПЦ.

Иерарх напомнил, что каждому верующему человеку просто необходимо знать: «все то, что без молитвы говорим или делаем, бывает впоследствии или погрешительно или вредно».

По словам владыки, это заметил еще преподобный Марк подвижник в V веке.

«Отсюда и надо смотреть на свою деятельность, и этим оценивать результат. Это не значит - вовсе не принимать участие, пустить всё на самотек. Не значит и то, что нельзя начинать свои дела решительно и со знанием дела. Это значит, нельзя ничего делать по страсти, ублажать свои прихоти, подчеркивать своей энергией зависимость своего «я». Если такое возникает, надо с этим бороться, тогда и настроение улучшится. Бог поможет», - подытожил митрополит Антоний.