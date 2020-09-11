Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

Заявление правозащитных организаций распространено в четверг незарегистрированным в Белоруссии центром "Весна".

"Мы, представители белорусских правозащитных организаций, заявляем о признании Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея политическими заключенными", - говорится в обращении.

Правозащитники потребовали "немедленного освобождения Марии Колесниковой, Максима Знака и Ильи Салея и прекращения уголовного преследования в отношении них".

"Продемонстрированные спецслужбами абсолютно неправовые подходы (похищение и попытка насильственного выдворения за пределы страны М. Колесниковой в продолжение таких же неправовых прежних практик, примененных в отношении С. Тихановской и О. Ковальковой), а также угрозы физической расправы, которые были высказаны в отношении Марии Колесниковой в здании ГУБОПиК, еще больше подчеркивают политический и противоправный характер этого преследования", - говорится в сообщении.

В среду Следственный комитет Беларуси сообщил, что Колесникова, Знак и Салей арестованы по делу о призывах к захвату власти.

В свою очередь адвокат Колесниковой Людмила Казак заявила, что ее подзащитная считает все подозрения против себя абсурдными и расценивает происходившее как политическое преследование.

Источник