Белорусские правозащитники признали Колесникову политзаключённой

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06:18
В Киеве обновили два путепровода - движение восстановят до конца сентября
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07:04
Флешмоб на поддержку Трампа сопровождался массовым крушением лодок
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06:37
Пожар в прифронтовой зоне распространился на Новоайдарский район
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06:29
Под Кабмином состоялась акция протеста против закрытия клубов и дискотек на карантин
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06:11
Марш мира и независимости в Бресте
- 06:18
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07:46
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
- 07:46