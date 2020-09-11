ЕС на 6 месяцев продлил персональные санкции против РФ

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Совета 10 сентября.

"Сегодня Совет решил продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021 года", - говорится в сообщении.

Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничение путешествий, так и замораживание активов, и в дальнейшем будут применяться к 175 особам и 44 субъектам хозяйствования.

Источник