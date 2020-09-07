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Настоящие проблемы "соросят" в Украине только начинаются, - Зубченко

07.09.2020 / 18:28
У грантовых организаций на иностранном финансировании, в Украине начинаются серьезные проблемы. Об этом пишет в своей статье политический обозреватель Александр Зубченко.

"Страшная картина. В лагере "соросни" наблюдается уныние и депрессия", - пишет политический обозреватель. 

"Даже в Верховной Раде, где "соросята" до недавнего времени довольно уютно себя чувствовали, им создали серьезные проблемы", - конкретизировал автор.

По словам Зубченко, оппозиционный депутат Виктор Медведчук с коллегами "поломали надежды грантоедов на "сладкую жизнь". 

"Что главное для грантоедов? Правильно составленный отчет о якобы проделанной работе для доноров. Деньги получили (они завуалировано называют это "международной технической помощью") – средства "распилили" (среди грантоедов царят дикое воровство и коррупция) – отчет написали. А комитет Верховной Рады, непонятно с какого перепугу, должен утверждать такие отчеты иностранных агентов", - раскрывает детали журналист. 

"Собственно, именно так и происходило до первой среды сентября, когда представители "Оппозиционной платформы" (Медведчук, Рабинович и другие) поломали надежды грантоедов на "сладкую жизнь", - добавил он. 

Зубченко поясняет, как представители грантовых организаций планировали, что комитет Верховной Рады по правам человека утвердит отчет об их деятельности.

"Дело было так. Шло заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции. Самый важный для грантоедов пункт повестки дня назывался "Утверждение результатов проектов международной помощи". Крупные суммы в валюте "соросята" спустили на откровенно фейковые проекты вроде "Поддержка женщин-лидеров в Украине" (исполнители – "Национальный демократический институт международных отношений" и "Гражданская сеть "ОПОРА", осваивающая средства USAID)", - сообщил он. 

Но, как сообщает Зубченко, Виктор Медведчук вместе с депутатами от ОПЗЖ добились того, что члены комитета Верховной Рады не утвердили отчет "соросят".

"Но Медведчук и другие представители "Платформы" надавили на руководство и членов комитета ВР – и депутаты не утвердили отчет "соросят". Оппозиционеры аргументировали свою позицию тем, что они не принимали решения о сотрудничестве с грантоедскими организациями, не голосовали за выделение им средств и уж тем более не контролировали их прохождение и распределение. Действительно, давайте зададимся вопросом: причем тут Верховная Рада к финансовым махинациям иностранных агентов?!" - возмущается журналист. 

Вместе с тем, Зубченко прогнозирует, что настоящие проблемы "соросят" только начинаются. 

"Слабые попытки главы комитета спасти своих "побратимов" были пресечены в зародыше. "Соросня" не получила "справку" о правильности "освоения" средств американских организаций. И что-то подсказывает мне, что настоящие проблемы грантоедских организаций только начинаются", - прогнозирует политический обозреватель Александр Зубченко. 

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Медведчук
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