Управделами УПЦ рассказал, что нужно сделать, что бы оставить о себе добрую память

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14:15
Глава МИД ФРГ пригрозил Лукашенко новыми санкциями
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13:12
В Берлине пригрозили России "Северным потоком-2" из-за отравления Навального
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12:48
Союз РФ и Беларуси: у Путина заявили, что уже есть прогресс
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12:17
В Еврокомиссии дали понять, что быстрых санкций по делу Навального не будет
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11:46
Лукашенко назвал отравление Навального фейком и говорит, что имеет доказательства
- 14:15
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Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"26.08.2020 / 09:01Последние новости рубрики
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12:51
Шмыгаль рассказал, сколько будет стоить газ для населения в октябре
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10:47
Fitch подтвердил рейтинг Украины "B"
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17:18
Нацбанк ожидает в ближайшее время миссию МВФ и деньги до конца года – глава НБУ
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14:52
В Германии призывают сворачивать "Северный поток-2" из-за отравления Навального
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14:21
Замглавы НБУ ожидает определенного влияния на уровень инфляции повышения минимальной зарплаты
- 12:51
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06:11
Марш мира и независимости в Бресте
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07:54
В Турции нашли инструменты времен неолита
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07:20
Правоохранители ликвидировали на Сумщине плантацию элитной конопли стоимостью почти 7 млн грн
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08:08
На Львовщине BMW въехал в Opel, погиб 10-летний мальчик
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07:22
Под мэрией в Черновцах состоялся митинг против "красных" карантинных ограничений
- 06:11
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07:46
В Киеве состоялась акция в поддержку народа Беларуси
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08:00
Протесты в Минске: в ход пошли коктейли Молотова
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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14:45
В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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12:12
На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
- 07:46