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Представители украинского казачества выступили против ЛГБТ-парада в Запорожье

07.09.2020 / 19:40
Представители украинского казачества выступили против ЛГБТ-парада в Запорожье
Источник: Центр информации УПЦ
Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества»

Участники заседания Совета глав казацких организаций Украины призвали мэра Запорожья отменить акцию ЛГБТ, запланированную на 20 сентября.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом говорится в обращении пресс-службы Запорожской епархии.

«Грех, который пропагандируется этим маршем, порочит человеческое достоинство. Тот, кто позволяет проведение в Запорожье этого мероприятия, становится соучастником того, что убивает нравственность, личность и душу человека. Публичные мероприятия ЛГБТ-сообщества уничтожают нашу культуру и развращают наш народ», – отмечается в обращении.

От имени руководителей казачества документ подписан главой Синодального отдела УПЦ по делам пастырской опеки казачества митрополитом Запорожским Лукой.

Авторы обращения уверены, что конечная цель движения ЛГБТ – борьба с личностью, а разрушение нравственных норм несет угрозу для существования общества и государства.

Представители казачества призвали власть «принять мудрое решение и не допустить разложения нашего общества».

Источник: Inpress.ua
казачество, УПЦ
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