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Миссия ОБСЕ не видит изменений в позициях ВСУ возле Шумов, о которых говорил Пушилин

07.09.2020 / 17:58
Миссия ОБСЕ не обнаружила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Шумы по сравнению с 5 июля 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба президента по итогам расширенного совещания руководства украинской делегации в ТКГ в воскресенье, 6 сентября.

Совещание было посвящено рассмотрению публичных заявлений со стороны членов незаконных вооруженных формирований об угрозах открыть огонь по позициям ВСУ вблизи Горловки.

В совещании, в частности, приняли вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Андрей Таран и представители Генштаба.

Участники совещания провели детальный анализ ситуации, заслушав доклады представителя рабочей группы ТКГ по вопросам безопасности, представителей Министерства обороны, Министерства иностранных дел, а также приняв во внимание отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 5 сентября.

Дословно: "В документе ОБСЕ четко указано, что Миссия провела воздушное наблюдение в районе населенного пункта Шумы и не выявила никаких изменений в существующих позициях Вооруженных сил Украины по сравнению с 5 июля 2020 года.

То есть СММ ОБСЕ фактически подтверждает отсутствие каких-либо изменений в позиционном расположении Вооруженных сил Украины, которые нарушали бы договоренности ТКГ от 22 июля 2020 года о мерах по усилению режима прекращения огня".

Участники совещания подтвердили, что украинская сторона четко и последовательно соблюдает режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук отметил, что это полностью подтверждается в отчетах СММ ОБСЕ.

По итогам совещания Кравчук обратился к специальному представителю действующего председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

Напомним: главарь боевиков ОРДО Денис Пушилин официально объявил о том, что в понедельник, 7 сентября, вооруженные формирования так называемой "милиции" откроют огонь по украинским позициями в районе населенного пункта Шумы вблизи Горловки.

Президент Владимир Зеленский обеспокоен заявлением Пушилина.

При этом бойцы 503-го Отдельного батальона морской пехоты, которые сейчас находятся на позициях в селе Шумы, достаточно резко ответили на угрозы Пушилина осуществить обстрел их укреплений.

Источник 

ВСУ, ОБСЕ, Пушилин
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