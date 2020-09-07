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Митрополит Онуфрий объяснил, когда наступает время приносить духовные плоды Богу

07.09.2020 / 17:40
Митрополит Онуфрий объяснил, когда наступает время приносить духовные плоды Богу
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий рассказал, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды

Мы должны приносить благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви сказал в своей проповеди.

Поясняя содержание притчи Спасителя о винограднике (Мф. 21, 33-46), он отметил, что каждый человек должен приносить Богу духовные плоды – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, воздержание.

«В Ветхозаветной Церкви эти плоды помогали человеку узнать, что на землю придет Мессия и распознать Его. А в Новозаветной Церкви эти плоды помогают человеку увидеть Христа, Который уже пришел в мир, увидеть Его любовь, Его милосердие, Его долготерпение, Его красоту Божественную, Его истинность, и прийти к Нему через покаяние и молитву», – сказал Блаженнейший Владыка.

Он добавил, что у каждого человека свой «сезон», когда для него наступает время приносить Богу достойные плоды.

«Пришел к человеку кто-то больной или несчастный – значит, пришло ему время приносить духовные плоды, он должен показать свое милосердие. Кто-то оскорбил меня – я должен проявить долготерпение, кто-то обозвал меня – я должен проявить милосердие. И таким образом мы, общаясь друг с другом, имея между собой какие-то несогласия, когда мы все терпим с благодарностью Богу, то приносим благие духовные плоды, которые Господь хочет видеть от каждого человека», – пояснил Предстоятель.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий призвал всех держаться Церкви и стараться приносить благие плоды.

«Это очень непросто, но очень полезно человеку. Тот, кто заставляет себя проявлять любовь, быть терпеливым, милосердным, беречь чистоту веры – он открывает душу для благодати Божией. И Божья благодать приходит в человека и приносит радость и мир, который все люди ищут и который можно найти только с Богом. Пусть Господь благословит всех нас и помогает жить так, чтобы мы в будущем сподобились той чести, которой удостоились угодники Божии, приносившие духовные плоды», – подытожил Предстоятель Украинской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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