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Двое украинских военнослужащих погибли на минном поле противника в "серой зоне"

07.09.2020 / 17:21
Двое украинских военнослужащих погибли, подорвавшись на минном поле российских наемников, во время обхода очагов пожара в районе Верхнеторецкого в Донецкой области.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"Во время эвакуации личного состава двое украинских защитников, обходя очаг огня в "серой зоне", подорвались на неизвестном взрывном устройстве на минном поле противника", – говорится в сообщении на странице штаба в Фейсбуке в воскресенье вечером.

В пресс-центре отметили, что военнослужащие подразделений ООС и других составляющих сил обороны продолжают тушить очаги пожаров на территории Донецкой и Луганской областей. "Ликвидирован пожар вблизи Луганского, локализован - в районах населенных пунктов Трехизбенка и Лопаскино", – добавили в штабе.

Ранее сообщалось, что во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил вблизи Верхнеторецкого.

Источник

военные, пожар, мина, Донбасс
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