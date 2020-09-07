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Единичные провокации не станут основанием для срыва перемирия - Кравчук

07.09.2020 / 14:46
Нарушение перемирия на Донбассе вблизи Красногоровки обсудили 6 сентября на срочном заседании Трехсторонней контактной группы. Украина не допустит срыва мирного процесса.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Стороны переговоров пришли к выводу, что одиночные провокации боевиков на Донбассе не могут и не станут основанием для срыва мирного процесса.

"Украинская сторона будет делать все для того, чтобы не допустить срыва перемирия на Донбассе", - подчеркнул глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Напомним, ранее оккупационные силы осуществили прицельный обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Красногоровки. В результате гранатометного обстрела пострадал украинских военный, занимавшийся тушением пожара у линии разграничения.

Отметим, срочное заседание ТКГ было созвано Украины после того, как главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин приказал обстрелять украинские укрепления вблизи Шумов.

В то же время в командовании ООС пригрозили боевикам мощным ответом в случае обстрела украинских позиций на Донбассе.

Источник

война, перемирие, Кравчук, ТКГ
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