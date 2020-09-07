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Масштабный пожар в Харьковской области наконец потушили

07.09.2020 / 15:17
Масштабный пожар в лесном массиве вблизи с. Воробьевка Двуречанского района Харьковской области ликвидировали.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям

Дословно: "По состоянию на 15:00 6 сентября пожар ликвидирован".

 Пожар локализовали 4 сентября в 13:17.

Общая площадь, пройденная огнем, составляет 500 га (из них 100 га верхового пожара).

Также в ГСЧС отметили, что 4 сентября в 14:45 был ликвидирован пожар в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка.

Напомним: 2 сентября вспыхнули пожары в Луганской и Харьковской областях: горел хвойный лес на площади около 80 га в каждой из областей.

На Харьковщине сгорел поселок, на территории Луганской области погиб один человек еще два человека госпитализированы с ожогами.

5 сентября пожары в Харьковской и Луганской областях локализовали.

Источник

пожар, Харьковская область, ГСЧС
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