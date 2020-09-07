Войти | Зарегистрироваться
16:14

понедельник,
07 сентября
Онлайн
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Страна
Дискриминация перед лицом смерти: пол имеет значение
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

С сентября медики начнут получать доплаты — Степанов

07.09.2020 / 15:48
Медицинские работники с сентября этого года начнут получать доплаты. В бюджете на это предусмотрено почти 6 млрд грн.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 6 сентября.

"С сентября и до конца года все наши медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривень. Если мы говорим о враче, то это в среднем 3 560 грн, а младший медицинский персонал - около 1 250 грн", - сказал он.

Министр добавил, что такое увеличение заработных плат медработников является "первым шагом".

В следующем году запланировано "радикальное увеличение зарплат". Для этого Минздрав подал в Минфин предложения об увеличении расходов на систему здравоохранения.

"В своих расчетах, которые мы подали Министерству финансов, мы исходили из нашей законодательной базы. В законе "О программе медицинских гарантий" четко определено, что на финансирование медгарантий должно использоваться не менее 5% ВВП. Именно такие цифры мы и закладываем в своих предложениях в бюджет следующего года", - сообщил чиновник.

Напомним, на заседании 19 июня 2020 года Кабинет Министров принял решение об увеличении зарплат для медиков с 1 сентября.

Источник

медики, Степанов, доплаты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.