Пенсионеры старше 70 лет получат доплаты к пенсии со следующего года

Об этом шла речь на заседании правительства.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, что бюджет Пенсионного фонда в 2022 году планируется на уровне 531 млрд грн, или +31 млрд грн плану в этом году. В эту сумму учтена также индексация пенсий с 1 марта, то есть дополнительные 28,2 млрд грн.

В частности, с 1 октября 2022 года правительство приняло решение о ежемесячных доплатах к пенсии лицам в возрасте от 70 до 75 лет в объеме до 300 грн. Такую доплату смогут получить те, чья пенсия меньше средней заработной платы 2020 года.

С 1 марта 2023 года такая доплата будет увеличиваться согласно коэффициенту по решению КМУ.

Также с 1 декабря 2022 года лица до 70 лет, получающие пенсию объемом до 2500 грн и не работающие, будут получать доплату до этой суммы. Нужно также иметь 35 лет страхового стажа для мужчин и 30 лет - для женщин.

Женщины, родившиеся в 1962 году, получат повышение к пенсии в 9% при условии, что до этого им не предназначалась любая пенсия.

Шмыгаль также напомнил, что с октября 2021 года пенсионеры в возрасте 75-80 лет будут получать доплаты до 400 грн.

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