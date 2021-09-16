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Кабмин предлагает растаможивать авто через "Дію"

16.09.2021 / 14:52
В Украине планируют сделать возможным растаможку автомобиля через сервис цифровых государственных услуг "Дія".

Об этом шла речь на заседании КМУ 15 сентября

Прямая речь премьера Дениса Шмыгаля: "Мы планируем сделать возможным растаможивание транспортного средства через "Дію". Принимаем соответствующее постановление, которое даст старт реализации такого экспериментального проекта.

Это возможность через смартфон подать необходимые документы, оплатить таможенный сбор и завершение таможенного оформления вашего авто в автоматическом режиме. Оплатить сбор тоже можно будет онлайн".

Проект постановления Кабмина поддержали с 3-дневной доработкой.

По словам Шмыгаля, к соответствующему проекту постановления КМУ был ряд замечаний, но правительственный комитет договорился доработать его в течение 3 дней с соответствующими нормами по "отложению времени вступления в силу отдельных пунктов постановления до момента принятия и введения в действие соответствующего законодательства Украины".

Источник

автомобиль, растаможка
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