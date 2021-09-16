Кабмин предлагает растаможивать авто через "Дію"

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Лукашенко заявил, что Беларусь закупит у России оружия более чем на $1 млрд
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"Северный поток-2": поставки газа не начнутся с 1 октября
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Топ-9 самых модных длинных летних платьев - актуальные модели этого лета28.07.2021 / 11:06
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В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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Нацполиция разоблачила банду, которая незаконно завладела недвижимостью в Киеве на 72 млн грн.
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На Хортице прошел один из концертов цикла "Украинский перезвон. Карильон и бандура"
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В Запорожье горел многоэтажный дом, пламя тушили полсотни спасателей
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Легковушка въехала в частный дом на Черниговщине - двое погибли, остальные в больнице
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Аномальная погода: в Бразилии - снегопады и самая низкая температура за 65 лет
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Задержали третьего участника банды, которая ввезла из Ирана героина на миллиард
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