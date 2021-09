Цена газа в Европе достигла $923 за тысячу кубометров

Историческая перспектива сравнения текущих ценовых пиков упирается во взлет котировок в марте 2018 года до тысячи долларов за тысячу кубометров, когда в Европе бушевал легендарный холодный фронт "Зверь с Востока" (the Beast from the East). Исторический рекорд цены контракта "на день вперед" на TTF зафиксирован 1 марта 2018 года - 76 евро за МВт.ч, или $969 за тысячу кубометров.

В августе 2021 года среднее значение контракта "на день вперед" на TTF составляло $533, с начала сентября - уже $683 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF оказалась на уровне $348 за тысячу кубометров.

