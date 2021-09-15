Войти | Зарегистрироваться
11:54

четверг,
16 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

Кабмин одобрил и направил в Раду проект госбюджета-2022

16.09.2021 / 11:15
Кабинет министров Украины одобрил и направил в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2022 года.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства 15 сентября.

"Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистический, но и бюджет модернизации страны, возобновления экономики и инвестиций в людей, в их здоровье, образование и развитие", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

По словам премьера, проект бюджета предусматривает 197,2 млрд грн на медицину.

"Это на 31 млрд больше, чем в этом году. По сравнению с 2019 годом бюджет на медицину увеличился вдвое. Такое увеличение расходов позволяет в 2022 году установить минимальную зарплату врача на уровне 20 тыс. грн. Средняя зарплата врача будет выше 22,5 тыс.", - заявил он.

Отмечается, что 185,6 млрд грн будет направлено на образование, что 21 млрд грн больше, чем в текущем году.

Также 329 млрд грн будет направлено на социальную защиту, на сектор безопасности и обороны будет направлено 5,95% от ВВП, а именно 319,4 млрд грн, 13,5 млрд грн - на культуру, 11,3 млрд грн –на спорт и более 120 млрд грн будут направлены на строительство дорог.

Кроме того, на развитие регионов будет направлено 53,3 млрд грн.

"Основные макроэкономические параметры: уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривни, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП - как результат наших реформ", - заявил Шмыгаль.

Источник

Кабмин, госбюджет
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 сентября
15 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.