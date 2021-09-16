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"Северный поток-2": поставки газа не начнутся с 1 октября

16.09.2021 / 16:15
Российский газопровод "Северный поток-2" не начнет прокачку природного газа с 1 октября 2022 года. Немецкая сторона только получила заявку на его сертификацию.

Об этом сообщает ТАСС.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", - прокомментировал глава "Газпрома" Алексей Миллер информацию о том, что поставки могут начаться уже в следующем месяце.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия примет решение по сертификации "Северного потока-2" не позднее 8 января.

Немецкий канцлер Ангела Меркель в очередной раз выступила в поддержку этого газопровода, но требует гарантий транзита газа через Украину.

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газ, поставки
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