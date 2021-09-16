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ГАСИ прекратила свое существование. В Украине заработает новый орган

16.09.2021 / 16:56
Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял решение о ликвидации Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГАСИ).

В стране начнет работать другой новосозданный орган.

Об этом шла речь на брифинге министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышова по итогам заседания Кабмина.

По словам министра, завтра будет запущено в работу Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ), которая станет заменой ГАСИ.

"Я очень рад констатировать, что сегодня решением правительства ГАСИ прекращает свою деятельность. И с завтрашнего дня новая организация ГИАГ начинает свою работу. С сегодняшнего дня ГАСИ уже не существует", - объявил Чернышов.

Министр также отметил, что работники ГАСИ не вошли в состав новой инспекции.

Источник

ГАСИ
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