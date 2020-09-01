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Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме

01.09.2020 / 09:01
Зеленский надеется, что в ближайшее время Рада примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Верховная Рада в ближайшее время примет во втором чтении закон о всеукраинском референдуме.

"Мы вместе с народом писали программу, вместе с народом Украины побеждали старых политиков, обещали народовластие через референдум, и это еще один важный пункт программы, который следует сделать. Первый закон, необходимый для этого, готов ко второму чтению и в ближайшее время будет рассмотрен, я уверен, украинским парламентом", - сказал он на съезде партии "Слуга народа" 31 августа.

Зеленский подчеркнул, что впервые в истории Украины будут спрашивать мнение граждан на общенациональном уровне. "И именно ты будешь формировать повестку дня по ключевым вопросам решать, что хорошо, а что плохо, что нужно стране, а что – нет. И мы вместе, как наши предки столетия тому назад, будем совместно решать все важные и очень сложные задачи", - указал он.

Источник

референдум, ВР, Зеленский
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