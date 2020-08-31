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Дочь священника УПЦ, которую сбил на авто пьяный майор, нуждается в помощи

31.08.2020 / 19:15
Дочь священника УПЦ, которую сбил на авто пьяный майор, нуждается в помощи
Источник: Центр информации УПЦ
Военный в звании майора Владимир Холодный в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил наезд на автомобиле на трех курсанток

Дочь священнослужителя Украинской Православной Церкви 23-летняя Александра Гуй, которая наиболее пострадала вследствие аварии на территории военной части по улице Зоологической в Киеве, нуждается в помощи.

Реквизиты и контактные телефоны семьи опубликованы на официальной странице УПЦ в Facebook, сообщает Центр информации УПЦ.

«Пьяный майор совершил наезд на трех девочек-курсанток, которые пришли получать форму для обучения в Военно-медицинской академии. Александра находится в наиболее тяжелом состоянии. Ампутирована одна конечность, за вторую продолжается борьба», – говорится в сообщении.

Карта для оказания помощи: 5168 7427 1226 5895 (Гуй Николай Николаевич).

Страшное ДТП произошло на территории воинской части в Шевченковском районе Киева 25 августа. Военный в звании майора Владимир Холодный в состоянии сильного алкогольного опьянения совершил наезд на автомобиле на трех курсанток, которые стояли у административного здания по улице Зоологическая. Двум девушкам пришлось ампутировать по ноге. Одна из них – 23-летняя Александра, дочь священнослужителя Кировоградской епархии УПЦ протоиерея Николая Гуя, – находится в наиболее тяжелом состоянии.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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