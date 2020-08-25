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Кулеба: Украина категорически против насилия над протестующими, главное – независимая, демократическая Беларусь

25.08.2020 / 17:56
Для Украинского государства является неприемлемым применение насилия против протестующих и для Украины важна независимая, демократическая Беларусь, а не персоны руководителей такой Беларуси.

Э подчеркивает глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Украина категорически не приемлет насилия над протестующими. Украина – это страна, в которой право на протест является практически священным. На нам чрезвычайно важна независимая, демократическая Беларусь и фамилия того, кто будет стоять во главе такой Беларуси является второстепенной", - заявил Кулеба на совместном брифинге с главой МИД Германии Хайко Маасом по итогам состоявшихся переговоров 24 августа в Киеве.

Глава украинской дипломатии отметил, что в ходе переговоров с его германским коллегой также обсуждалась ситуация в Беларуси, и Киев с Берлином имеют общую позицию: решительно осуждают насилие и верят в выход из ситуации через национальный диалог.

Источник

Беларусь, Кулеба
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