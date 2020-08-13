Кулеба о выборах в Беларуси: осуждаем насилие

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ

Прямая речь: "Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки".

Кулеба добавил, что "Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте", поэтому он пожелал Беларуси "выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который сохранит Беларусь сильной, суверенной и независимой".

На вопрос, как он оценивает сами результаты выборов, глава МИД сказал, что "Украина пока не давала официальную оценку выборов", поскольку пока "внимательно отслеживает ситуацию".

При этом он добавил, что ранее и президент, и МИД давали оценку событиям в Беларуси.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа.

После них в стране начались масовые протести против фальсификации результатов выборов, а также против Александра Лукашенко и в поддержку его главной оппонентки Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Источник