Войти | Зарегистрироваться
16:08

четверг,
13 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Кулеба о выборах в Беларуси: осуждаем насилие

13.08.2020 / 15:16
Министерство иностранных дел Украины осуждает насилие во время протестов в Беларуси, призывает освободить задержанных и начать диалог между властью и народом.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио НВ

Прямая речь: "Мы осуждаем насилие, призываем к освобождению задержанных и призываем к диалогу. Для Украины право на мирный протест является неотъемлемой частью политической и общественной жизни, поэтому мы имеем большой опыт и можем уже сейчас сказать, что отсутствие диалога приводит к обострению противостояния, обострение ослабляет страну, и этим ослаблением всегда пользуются внешние игроки".

Кулеба добавил, что "Российская Федерация заинтересована в ослаблении Беларуси в этом контексте", поэтому он пожелал Беларуси "выйти на путь диалога и найти общественный баланс, который сохранит Беларусь сильной, суверенной и независимой".

На вопрос, как он оценивает сами результаты выборов, глава МИД сказал, что "Украина пока не давала официальную оценку выборов", поскольку пока "внимательно отслеживает ситуацию".

При этом он добавил, что ранее и президент, и МИД давали оценку событиям в Беларуси.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа.

После них в стране начались масовые протести против фальсификации результатов выборов, а также против Александра Лукашенко и в поддержку его главной оппонентки Светланы Тихановской. Акции сопровождаются насилием силовиков, стрельбой и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова". Среди протестующих есть погибшие.

Источник

выборы, Беларусь, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.