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Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

25.08.2020 / 17:19
Встреча министров иностранных дел стран Нормандского формата (Украина, Германия, Франция, Россия) может состояться в сентябре, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.

И добавил, что на ней могут обсудить "формулу Штайнмайера", проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинском участве госграницы, а также полномочия военных.

"Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 24 августа.

Маас отметил, что в этом вопросе "уже начали вещи осуществляться" и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

"То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул глава МИД Германии.

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нормандский формат, Маас
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