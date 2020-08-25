Маас допустил, что встреча глав МИД стран Нормандского формата может состояться в сентябре и назвал темы, которые на ней могут обсуждаться

И добавил, что на ней могут обсудить "формулу Штайнмайера", проведение местных выборов на Донбассе, передачу полномочий на российско-украинском участве госграницы, а также полномочия военных.

"Для того чтобы мы встретились в Нормандском формате в сентябре на уровне министров иностранных дел, все вовлеченные стороны понимают, что нам надо встретиться не для того, чтобы повторить то, что было достигнуто на Парижском саммите, но говорить о том, каким образом реализуются эти решения. С одной стороны есть перемирие, с другой стороны есть механизмы, которые должны применяться для контроля. Это касается также устройства дополнительных пунктов перехода", - сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в Киеве 24 августа.

Маас отметил, что в этом вопросе "уже начали вещи осуществляться" и есть ряд социальных, экономических тем, которые обсуждались в Париже.

"То есть если нам удастся, и если активно на этим будем работать на уровне министров иностранных дел между ведомствами Федерального канцлера и Офисом президента, тогда у нас будет возможность обсудить и политические вопросы, то есть так называемую формулу Штайнмайера, когда состоятся региональные выборы, каким образом состоится передача полномочий на границе, какие будут полномочия иметь военные. Это вещи, которые должны обсуждаться в Нормандском формате на уровне министров иностранных дел", - подчеркнул глава МИД Германии.

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