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В Украине новый антирекорд: за сутки выявлено 2134 новых случаев заражения Сovid-19, умерли 40 человек, 704 выздоровели

20.08.2020 / 11:57
В Украине очередной антирекорд: по состоянию на утро четверга, 20 августа, выявлено 2 134 заболевших за сутки Covid-19, при этом 704 человека выздоровели, 40 ранее заболевших умерли, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 19 августа был отмечен антирекорд по количеству инфицированных за сутки - 1 967 человек, а также антирекорд по числу госпитализированных – 463 заболевших; 18 августа сообщалось о 1 616 новых случаях Covid-19, 17 августа – о 1 464 заболевших, 16 августа было 1 637 инфицированных, 15 августа –1 847 новых заразившихся за сутки.

Как заявил Степанов на брифинге, среди инфицированных за сутки 100 детей и 160 медработников, госпитализированы 407 человек. Количество умерших – 40 больных – антирекордное с начала пандемии.

Количество инфицированных составило на утро четверга 98 537 человек, выздоровевших – 50 441, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 184 человека. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 45 912 человек, что на 1390 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской области (242), в Киеве (227), в Черновицкой (189), во Львовской (183), Ивано-Франковской (168) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 439 подозрений на заболевание Covid-19.

В свою очередь Аппарат СНБО Украины сообщил, что в Украине существенно осложнилась эпидемическая ситуация по заболеваемости COVID-19.

Сейчас показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составляет 258,7 на 100 тыс. населения.

При этом сайт Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) 20 августа не работает.

Источник

коронавирус, Минздрав
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