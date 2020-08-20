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Украина на 18-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19

20.08.2020 / 12:17
Украина на 18-м месте в мире по количеству новых случаев COVID-19
За сутки Украина оказалась на 18-м месте в мире по количеству новых случаев заражения коронавирусом, по общему количеству выявленных больных она на 31-м месте.

Такие данные сайта Worldometer 19 августа.

В течение суток в мире в 160 странах зарегистрировали 252 947 случаев заражения коронавирусом.

На 18 августа в мире зафиксировано 22,3 миллиона случаев заражения, из них 252 000 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, уже умерло 784 258 пациентов, из них 6303 за сутки.

Успешно перенесли болезнь и вылечились 15 миллионов человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 31-м месте этого антирейтинга.

В странах Европы, где диагностированы 3 223 010 случаев COVID-19. Лидерами антирейтинга является Россия, Испания и Великобритания, Украина, где выявлено 94 436 больных коронавирус, занимает 7 место.

Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19. Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

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статистика, коронавирус
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