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В столице Сербии начали установку 23-метрового памятника святому покровителю страны

20.08.2020 / 11:50
В столице Сербии начали установку 23-метрового памятника святому покровителю страны
Установка памятника Источник: rts.rs
На четырех больших рельефах запечатлена родословная великой династии сербских святых

В Белграде на Саввской площади начали  возведение памятника Стефану Немане – основателю средневекового сербского государства, который в конце жизни принял монашество и прославился как святой Симеон Мироточивый.

Этот день уже назвали историческим для столицы и всей Сербии, сообщает Rts.rs.

В столицу Сербии прибыли фрагменты постамента, они доставлены на строительную площадку и будут укреплены на 15-метровых сваях, которые гарантируют устойчивость гигантского монумента, размером с семиэтажное здание.

Еще одна партия грузовиков подвезет части памятника к концу августа, а в сентябре ожидается приезд его автора. По плану, возведение монумента должно завершиться к середине октября, а вся площадь, которая сегодня реконструируется с учетом размещения памятника, будет готова в ноябре. Она станет крупнейшей в Белграде и всей Сербии. Из 32 тысяч квадратных метров 20 тысяч займет пешеходная зона. Перед торжественным открытием состоится освящение монумента.

По словам заместителя мэра Белграда Горана Весича, памятник Стефану Немане – прп. Симеону Мироточивому, восстановит историческую справедливость: его давно недоставало в столице Сербии.

Как сообщалось ранее, фундамент для памятника был подготовлен в мае этого года.

Облик святого Симеона восстановлен по средневековым иконам. Постамент под памятником будет необычным: фигура расположится на потрескавшемся византийском шлеме. На четырех больших рельефах запечатлена родословная великой династии сербских святых.

Святой Симеон был великим подвижником и наставником для афонской братии. Скончался он в 1200 году, и сын перенес его мироточивые мощи в главную средневековую монастырскую цитадель Сербии – монастырь Студеницу. Там они и находятся поныне – в церкви Пресвятой Богородицы, которую построил и богато украсил, еще будучи князем, сам святой Симеон.

Ныне в Студенице мощи св. Симеона Мироточивого почивают рядом с мощами его супруги, прп. Анастасии (Анны), которая после принятия князем пострига также удалилась в монастырь, и их сына, короля Стефана Первовенчанного. Он в конце жизни тоже стал монахом, приняв постриг от своего младшего брата – святителя Саввы Сербского.

Источник: Inpress.ua
Сербия
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