Информация о якобы участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является фейком – заявление спецслужбы

"Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" являются обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в сообщении СБУ, обнародованном в среду, 19 августа.

Также в спецслужбе заявили, что ни один сотрудник СБУ не принимал участия в разговорах боевиков с вербовщиком, которые якобы были зафиксированы на обнародованных ранее аудиозаписях. "Поэтому титрование одного из участников разговоров, как "офицер СБУ", является домыслом и сознательной манипуляцией", - подчеркивается в сообщении.

В СБУ отмечают, что инициаторы таких информационных "вбросов" действуют по логике "несколько раз пересказанная ложь может кому-то показаться правдой" и призывают более внимательно относиться к информационной гигиене и не распространять слухов в пользу недружественных стран.

Как сообщили ранее украинские СМИ, спецслужбы Украины якобы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков частной военной компании Вагнера, для чего выманили их в Беларусь. Однако после того, как силовики доложили об этих планах в Офис президента, спецоперация провалилась.

14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков "Вагнера", задержанных 29 июля.

Президент Владимир Зеленский назвал выдачу "вагнеровцев" России несправедливым решением, последствия которого будут катастрофическими.

Позже начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак расценил информацию о якобы причастности украинских спецслужб к появлению и задержанию российских боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси как спланированную дезинформацию.

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