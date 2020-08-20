На Закарпатье верующие УПЦ передали освященные плоды в дом престарелых и нуждающимся

На Закарпатье в праздник Преображения Господнего верующие Мукачевской епархии Украинской Православной Церкви передали пожилым людям в доме престарелых, многодетным семьям, а также персоналу и пациентам Иршавской больницы освященные плоды.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, инициатором благотворительного мероприятия стал глава Молодежного отдела епархии архимандрит Агапит (Шпиняк) совместно с волонтерами.

В этот же день настоятель и прихожане храмов УПЦ в селах Верхние Ворота и Таламаш передали фрукты подопечным Нижневоротского территориального центра по обслуживанию пенсионеров и одиноких нетрудоспособных граждан.

«Как учит нас Христос: "Истинно говорю вам: все, что вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших – вы Мне сделали" (Мф. 5:41). Поэтому лучшим способом отблагодарить Бога за урожай – это поделиться им с нуждающимися. Обычай наделять бедных плодами садов и огородов был когда-то мерой христианской морали», – подчеркнули в пресс-службе епархии.

В епархии пожелали, чтобы Бог благословил труд каждого и дал возможность и в следующем году в день празднования Преображения Господня освятить плоды.