Известный хирург Ростислав Валихновский стал священником УПЦ

Известный украинский хирург, заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук диакон Ростислав Валихновский стал священником Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ, иерейскую хиротонию над выпускником КДС, диаконом Ростиславом совершил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

«Праздник Преображения Господня. Милостью Божией и молитвами старца и владыки нашего Блаженнейшего Онуфрия сподобился хиротонии в сан священнический иерея. Слава Богу Святому и Пресвятой Богородице!» – написал Валихновский на своей странице в Фейсбук.