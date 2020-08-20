Известный хирург Ростислав Валихновский стал священником УПЦ

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Навальный впал в кому
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ВОЗ заявляет о новой волне коронавируса и его "омоложении"
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Лукашенко привел армию в боевую готовность на границе с ЕС
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Лукашенко о координационном совете оппозиции: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями
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16:19
Илон Маск стал четвертым в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg
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Шевченко рассказал, когда ждать второго транша МВФ
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Министр юстиции подозревает сговор в деле об обслуживании депозитов оффшоров Суркисов ПриватБанком
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Экономика Украины начала восстанавливаться в третьем квартале - Шмыгаль
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Селитра в Украине хранится согласно стандартам - премьер
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В управлении государства должны остаться только 300 предприятий — Шмыгаль
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Украинский стартап представил электробайк, разгоняющийся до 80 км/ч
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В Киеве прошел марш "За свободную Беларусь"
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СБУ помешала продаже за €500 тысяч самодельного комплекса "прослушки"
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В Днепре провели огневые испытания двигателей для новой ракеты "Циклон-4"
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В Бейруте – масштабные протесты, более 700 человек пострадали
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09:16
NASA успешно запустило миссию на Марс
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В Луцке террорист захватил автобус с 20 заложниками, звучали выстрелы - полиция
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На судостроительном заводе в Николаеве загорелся корабль
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09:27
Полицейские поймали 5 похитителей столичного бизнесмена
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NASA сообщила дату запуска исследовательской миссии на Марс
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