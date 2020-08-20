Войти | Зарегистрироваться
11:22

четверг,
20 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киеве из 215 нововыявленных заболевших Covid-19 госпитализированы 49

20.08.2020 / 09:42
13 из 215 киевлян, у которых за минувшие сутки была подтверждена коронавирусная болезнь Covid-19, являются несовершеннолетними, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество больных коронавирусом в Киеве снова резко увеличилось. За минувшие сутки вирус обнаружили у 215 человек. 13 из них – дети", - написал Кличко на своей странице в Facebook 19 августа.

По его словам, среди заболевших - 110 женщин в возрасте от 18 до 90 лет и 5 девочек от 3 до 17 лет, 92 мужчины в возрасте от 18 до 83 лет и 8 мальчиков от 1 года до 17.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 35. В Подольском - 26. В Деснянском районе - 22 случая", - отметил Кличко.

Заболели, в частности, шестеро медиков.

Госпитализированы 49 пациентов, остальные помещены на самоизоляцию под контролем врачей, рассказал городской голова.

Источник

коронавирус, Киев
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
20 августа
19 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.