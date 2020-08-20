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Степанов сообщил о еще одном антирекорде: COVID набирает обороты

20.08.2020 / 10:23
За сутки 18 августа в Украине был установлен не только антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни, но и печальный рекорд по количеству госпитализированных: во вторник в больницы попали 463 больных с коронавирусом.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 августа

По словам министра, 463 человека были госпитализированы за последние сутки.

Из рекордных 1 967 новых больных – 121 ребенок и 105 медработников. За все время пандемии из 96 403 людей, у которых обнаружили коронавирус, 6 602 были дети, 9 923 – медработники.

За последние сутки было совершено 37 771 тестирований, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА.

Прямая речь главы Минздрава: "COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных.

Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом – соблюдать правила, которые мы установили".

Источник

коронавирус, Степанов
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