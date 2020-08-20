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Антирекорд коронавируса: в Украине за сутки – 1967 больных

20.08.2020 / 09:01
За сутки 18 августа в Украине COVID-19 диагностировали 1967 людям, 28 больных умерли, 812 человек выздоровели.

Такие данные СНБО

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировано в: Харьковской области (247), Киеве (215), Львовской области (188), Ивано-Франковской области (163), Черновицкой области (154), Ровенской области (125), Одесской области (123), Закарпатской области (117).

Летальных случаев 18 августа больше всего зафиксировали в Ровенской области (5), Харьковской и Черновицкой (по 4), в Ивано-Франковской и Закарпатской областях (по 3), в Хмельницкой области (2). По одному больному COVID-19 умерло во Львовской, Одесской, Волынской, Киевской, Винницкой, Запорожской и Сумской областях.

В столице – без потерь.

Своеобразный "рекорд" также с госпитализированными: 463 больных с коронавирусом положили в больницы 18 августа.

Всего за время пандемии в Украине зафиксировали 96 403 случая коронавируса, 2 144 больных умерли, а 49 737 человек выздоровели. Сейчас коронавирусной болезни пытаются преодолеть 44 522 человека.

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статистика, коронавирус
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