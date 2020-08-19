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На Винничине начался Браиловский крестный ход в Почаев

19.08.2020 / 17:50
На Винничине начался Браиловский крестный ход в Почаев
Источник: Центр информации УПЦ
Крестный ход возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий

В Винницкой области  сегодня начался традиционный крестный ход из Свято-Троицкого Браиловского монастыря Украинской Православной Церкви в Почаевскую лавру.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии, верующие за восемь дней преодолеют пешком 275 км.

Крестный ход возглавил митрополит Винницкий и Барский Варсонофий.

Браиловский крестный ход в Почаев Украинская Православная Церковь проводит 19-й год подряд. В молитвенном шествии паломники поют молитвы и акафисты, молясь за мир в Украине.

 Крестоходцы будут в пути восемь дней и пройдут пешим ходом по бездорожью 275 км, чтобы отпраздновать престольный праздник Почаевской лавры - Успение Пресвятой Богородицы.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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