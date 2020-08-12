В УПЦ рассказали, как человеку понять, что он ведет правильную духовную жизнь

Настоящая духовная жизнь связана с Богом, со стремлением к Нему и желанием Ему угодить.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал духовник Киевских духовных школ архимандрит Маркелл (Павук) в комментарии для портала «Православная жизнь».

«Ныне многие говорят о высокой духовности в произведениях литературы, искусства, музыки, кино, объявляют святыми даже революционеров. Какие-то проблески духовности, действительно, там могут присутствовать, ибо писатели, музыканты, кинорежиссеры иногда прекрасно изображают такие христианские добродетели, как жертвенная любовь, честность, совестливость, мужество. Но всё-таки, по мысли святителя Феофана Затворника, это не духовность, а всего лишь душевность», - объяснил духовник КДАиС.

Он напомнил, что духовная жизнь строится на других основаниях – на глубокой и искренней связи с Богом.

«Духовная жизнь непосредственно связана с Богом, со стремлением к Нему и желанием Ему угодить. Поэтому духовный человек чаще всего действует вопреки установленным законам и правилам, «побеждает естества чин». Например, для большинства людей естественно иметь семью, а духовный человек часто отказывается от ее устроения, но не ради удовлетворения своего эгоизма и плотских удовольствий, а, опять же, ради беспрепятственного служения Богу и людям», - отметил архимандрит Маркелл.

Он подчеркнул, что духовную жизнь можно вести, и не будучи монахом – «когда человек, вопреки жёстким законам мира, не говорит ложь, не обманывает, честно в поте лица зарабатывает свой хлеб и заботится о пропитании не только себя и своей семьи, но и помогает многим другим людям».

Архимандрит Маркелл рассказал, каким должен быть по-настоящему духовный человек.

«Духовный человек с большой любовью, терпением и уважением относится к другим людям, и не только к тем, кого он любит, но даже к тем, которые замышляют против него какое-то зло. Он никогда не гордится своими достижениями и успехами, не требует почтения, а искренне считает себя хуже всех. Также он не скупится на поддержку немощных и слабых (ибо знает, как непросто победить грех), всегда с удовольствием хвалит их, но не потому, что льстит или хочет понравиться, а с искренним желанием добра им, чтобы они не опустили рук, когда что-то не получается», - рассказал духовник Киевских духовных школ.

Кроме того, признаками духовного человека является то, что он «никогда не мстит и не прячет обиду, а если у него возникает с кем-то какой-то конфликт, то первым идёт просить прощение», а также «не предаст Церковь ради своих корыстных интересов по требованию политиков и одновременно не может быть равнодушен к несчастью отпавших от Церкви по указанным причинам».

«Если каждый из нас испытает себя, то вынужден будет признать, что ему ещё очень далеко до уровня такой духовности, но это как раз самый верный признак того, что мы по крайней мере хотя бы начали вести духовную жизнь. Ибо подлинная духовная жизнь состоит не в осознании своих достоинств, а в видении своих грехов», - заключил архимандрит Маркелл.