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1433 новых больных COVID в Украине: Киев – снова антилидер

13.08.2020 / 09:04
За сутки 11 августа в Украине подтвердили коронавирусную болезнь 1433 людям, 19 больных с коронавирусом умерли, 752 человека выздоровели.

Такие данные СНБО и Минздрава

В Киеве зафиксировано больше всего новых случаев – 182, но потерь от коронавирусной болезни за прошедшие сутки в столице не было.

Во Львовской области – 166 новых случаев, также зафиксирован 1 летальный.

В Харьковские области – 139 новых случая, 4 летальных.

В Ивано-Франковской области – 128 новых больных, 2 человека умерли от COVID-19.

В Черновицкой области – 113 новых больных, 2 больных умерли.

В Ровенской области – 96 новых случаев, 1 летальный.

В Одесской области – 94 новых случая, без летальных.

На Закарпатье – 71 новый больной, но 3 больных умерли.

В Киевской области – 68 новых случаев, 1 летальный.

В Житомирской области – еще 2 летальных случая, новых больных – 37.

Всего за время пандемии в Украине обнаружили 84 548 случаев заболевания COVID-19, из них 1970 больных умерли, а 45 686 – выздоровели.

Сейчас от коронавируса лечатся 36 892 жителей Украины.

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статистика, коронавирус
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