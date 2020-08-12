Войти | Зарегистрироваться
20:16

среда,
12 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Киевщине активисты атаковали крестный ход УПЦ

12.08.2020 / 18:40
На Киевщине активисты атаковали крестный ход УПЦ
Скрин видео Источник: Центр информации УПЦ
Около двух десятков человек атаковали крестный ход УПЦ, приближающийся к Рудому Селу, бросались на икону и выкрикивали оскорбления в адрес верующих, среди которых было множество детей

В Киевской области активисты атаковали крестный ход верующих УПЦ, который направлялся из Тетиева в Рудое Село Киевской области на празднование в честь чудотворной «Рудосельской» иконы Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на страницу «Рудосельская Икона» в Фейсбук, помешать верующим УПЦ активисты намеревались еще перед началом крестного хода, когда верующие только собирались у храма в Тетиеве.

Около двух десятков человек атаковали крестный ход УПЦ, приближающийся к Рудому Селу, бросались на икону и выкрикивали оскорбления в адрес верующих, среди которых было множество детей.

«С «любовью» у Рудого Села встретили крестный ход к Рудосельской иконе Пресвятой Богородицы десять-двадцать рудосельцев и усилили свою любовь любовью «патриотов» из города Тетиев. <...> Рудосельцы всегда с любовью принимали всех паломников. Очень трудно понять тех людей, которые стали на пути крестного хода. Откуда у них ненависть ко всему святому? Зачем вырывать крест и бить им по иконам? Этим вы показываете нелюбовь не только к людям, но и свое отношение к святыням», – написали очевидцы.

Отмечается, что среди крестоходцев было много детей, которых агрессивно настроеные активисты напугали.

«Скажите, так учит ваше Евангелие? У нас Бог – Любовь, кто ваш бог? Ненависть. Что вам сделали крестоходцы, что вы их так встретили? Потому что они «москали», скажете вы. Вы лжецы. Все они украинцы и имеют такие же права, как и вы. Вы сражаетесь с воздушными мельницами. Не удивляет незнание закона, удивляет ненависть к людям. Полюби ближнего своего, как самого себя. Так учит Господь. Так учат нас наши пастыри. Чему учат вас ваши священники? Ненависти! Пошли побьем «москалей», пойдем отберем то,что не строили! <...> Ваша «любовь» все крушит и уничтожает, сеет раздор и злобу», – подчеркнули в сообщении на странице «Рудосельская Икона» в Фейсбук.

Несмотря на попытки помешать верующим, паломники прибыли в Рудое Село, где 11 августа приняли участие в праздничном богослужении на месте явления чудотворной иконы Божией Матери «Рудосельская».

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.