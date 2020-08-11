Митрополит УПЦ рассказал, почему важно правильно определить иерархию ценностей в жизни

Каждый человек должен для себя определить правильную иерархию ценностей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Горловской епархии, об этом сказал митрополит Горловский и Славянский Митрофан.

«Каждый разумный человек должен для себя определить иерархию ценностей. У него что-то должно быть на первом месте, что-то на втором. И когда случаются жизненные коллизии, нам иногда приходится выбирать между одним и другим: как правильно поступить, что важнее, то или это? Если есть эта шкала, иерархия ценностей, то мы легко находим ответы на непростые вопросы», - отметил владыка.

Он привел пример святого Пантелеимона, который стал исповедником веры Христовой как раз потому, что у него слова не расходились с жизнью.

«И когда пришло время свои слова подтвердить, святой Пантелеимон подтвердил их мученической кончиной. У него был выбор, он мог отказаться от страданий и остаться таким же врачом, каким он был и раньше, но он уже познал, что здоровье само по себе — ценность, но когда его сравниваешь с жизнью вечной, которую обещал Бог любящим Его, то оно не может занимать первое место. Ради жизни вечной и спасения души он был готов не только здоровьем жертвовать, но и своей жизнью», — сказал митрополит Митрофан.

Он объяснил, что «такой выбор делали многие: и апостолы, и мученики, и святители, и преподобные. И как только мы расставим всё по своим местам, нам сразу станет легче выбирать, как поступить в сложных обстоятельствах», - объяснил митрополит Митрофан.