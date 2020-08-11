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21 сотрудник предприятий "Укроборонпрома" заболел коронавирусом на прошлой неделе, двое – скончались

11.08.2020 / 14:52
На фоне национальной статистики распространения Covid-19 на прошлой неделе подтвердился 21 новый случай заболевания коронавирусом среди сотрудников предприятий госконцерна "Укроборонпром", двое работников скончались.

Об этом сообщает пресс-служба ГК.

"К сожалению, у нас 2 новых летальных случая - в Харькове и Львове от пневмонии, развившейся вследствие коронавируса, умерли двое наших коллег. В обоих случаях болезнь развивалась стремительно и, несмотря на все усилия врачей, наших коллег не удалось спасти", - говорится в обнародованном "Укроборонпромом" в понедельник сообщении.

Согласно информации, с начала карантина до сих диагноз коронавирус подтвержден у 228 сотрудников предприятий "Укроборонпрома". 170 из них уже выздоровели, 4 - умерли вследствие болезни.

"Делаем все необходимое, чтобы предотвратить распространение болезни на предприятиях. В помещениях, где работали наши коллеги с подтвержденным диагнозом коронавирус, а также в помещениях общего пользования проведена дополнительная санитарная обработка, передвижение сотрудников предприятия ограничено, работа идет с соблюдением масочного режима и условий социального дистанцирования".

Источник

коронавирус, Укроборонпром
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