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Экс-чиновники покрывают чёрный рейдерский проект сети АЗС «МОТТО»

11.08.2020 / 14:41
Экс-чиновники покрывают чёрный рейдерский проект сети АЗС «МОТТО»
Злоумышленники использовали поддельное определение суда, сняв арест, наложенный собственниками в качестве защиты активов

В последнее время в Украине участилось рейдерство, ниточки которого тянутся к первым лицам руководства Минюста и покрывающим его юристам. Как пишет From-UA, об этом говорится в материале Виталия Шарапова на страницах интернет-издания ОРД.

2018 году, как говорится в статье, корпоративные права 20 предприятий, владеющих 63 АЗС по всей территории Украины в одну ночь были переписаны по поддельным паспортам и доверенностям на некую мумбайскую компанию «АРУДИ ВЕНЧУРС ПРАЙВИТ ЛИМИТЕД» (Индия). При этом злоумышленники использовали поддельное определение суда, сняв арест, наложенный собственниками в качестве защиты активов. И эту покупку корпоративных прав владельцев сети АЗС «МОТТО» смог провернуть директор-распорядитель компании Arudi Ventures, господин Сахил Бхатти Сатиш, 1997 года рождения.

22 февраля 2018 года мистер Бхатти выдал генеральную доверенность на представителя компании в Украине Олега Валерьевича Кузьменко, который и подписал от имени компании договоры купли-продажи. 21 января 2020 года Кузьменко скоропостижно скончался от пулевого ранения в шею. Что не помешало частному нотариусу Киевского городского нотариального округа Левашову 03.03.2020 года ввести покойного Кузьменко в состав учредителей фирмы, через 2 месяца после смерти.

«Этот же нотариус Левашов печально знаменит своей связью с другими рейдерскими проектами, в том числе и с кражей 4-х квартир в доме на Андреевском спуске, 9, который занесен в список объектов под охраной ЮНЕСКО», - навел еще примеры Шарапов.

Но и это еще не все. Как утверждает журналист, за десять дней до убийства первого представителя компания Arudi Ventures выдала доверенность на своего нового представителя в Украине — жителя Луганска Побережника Павла Алимовича, являющимся мощным фигурантом нескольких уголовных производств.

Защищать интересы «представителя инвестора» Побережника берется юридическая фирма «Саенко Харенко», которая в Украине имеет очень хорошую репутацию, а также протекцию от бывшей руководительницы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Во времена её правления все коммерческие банки, желающие получить рефинансирование знали, что для подготовки пакета документов необходимо обратиться именно в «Саенко Харенко».

Как пишет автор, мировой экономический кризис дал о себе знать, и теперь даже ведущая юридическая компания «Саенко Харенко», не проверив действительность индийской доверенности, заключает адвокатский договор. И вот уже юристы компании активно включились в представление интересов рейдеров и мошенников в украинских судах, не побрезговав взять на обслуживание откровенно «черный» проект.

Но самое главное, что помогает им в этом Минюст в лице Елены Сукмановой, которая при Порошенко возглавляла антирейдерскую комиссию Минюста, а в настоящий момент выступает в качестве нового партнера «Саенко Харенко», — руководителя практики разрешения споров.

«Для юридического сообщества давно не является секретом то, что решение любого самого пустякового вопроса в этой комиссии при Сукмановой стоило от десяти тысяч долларов и до космических вершин. Но сейчас, к счастью, в Минюсте работают совершенно новые лица и они не повторят путь Сукмановой», - пишет автор.

Шарапов резюмирует, что в своих многостраничных пояснениях в антирейдерскую комиссию Минюста юристы «Саенко Харенко» пишут, что еще в марте 2018 года индийские инвесторы знали, что покупают сеть заправок именно под брендом «МОТТО». Только вот опять нестыковка по времени: бренд «МОТТО» был создан в августе 2018 года, то есть спустя 5 месяцев после его «покупки» индийскими «инвесторами». «Единственное тому объяснение: судя по всему, индийские инвесторы работают в одной команде с факирами прорицателями», считает автор.

рейдерство, АЗС, Минюст, Мотто, Шарапов, Левашов, Сукманова
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