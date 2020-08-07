Активист Шабунин, получивший протокол о коррупции, живет в правительственном квартале Киева

Он подал декларацию о доходах с опозданием и теперь будет отвечать за административное правонарушение.

Так же, в документе указано, что Шабунину объяснили права человека, который привлекается к ответственности за административное правонарушение. Факт правонарушения подтверждается законами Украины.

Народный депутат, юрист Антонина Славицкая обратила внимание, что адрес ЦПК и место проживания Шабунина, указанные в протоколе, расположены в самом центре Киева. Лишь немногие успешные бизнесмены могут себе позволить арендовать офисы на Шелковичной.

Об этом она написала в своем телелеграмм-канале.

"Страна.юа опубликовала протокол "активиста" Шабунина. Обратите внимание на адрес его Центра и нынешнего место проживания - Шелковичная 20, офис 1. Ни много ни мало самый центр Киева, правительственный квартал. Не каждый успешный бизнесмен может позволить себе арендовать там офисы, то ли дело "антикоррупционный" активист".