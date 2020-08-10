С июня заболеваемость COVID-19 выросла в 2,5 раза — Степанов

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 августа.

"Вы видите, что число людей, заболевших COVID-19, стремительно растет... Если сравнить те цифры, которые у нас были по заболеваемости в начале — середине июня, и что у нас происходит сейчас, то мы выросли почти в 2 5 раза", - сказал министр.

Степанов в очередной раз призвал украинцев не относиться легкомысленно к коронавирусной болезни: "она рядом, она в Украине и каждый день болеют новые люди, госпитализируют людей, люди умирают от COVID-19".

Министр также призвал украинцев не пренебрегать правилами карантина и рекомендациями Минздрава Украины.

По словам Степанова, среди заболевших за сутки, - 67 детей и 68 медицинских работников. Всего было госпитализировано 229 пациентов.

Также он отметил, что за последние сутки наибольшее количество случаев зафиксировано во Львовской области - 125, Ивано-Франковской области - 124, Харьковской области - 123, в городе Киев - 120, Черновицкой области - 104, Одесской области - 96.

В Украине по состоянию на 9 августа лабораторно подтверждено 80 949 случаев COVID-19, из них за сутки — 1199.

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