На Закарпатье УПЦ печет хлеб и готовит горячие обеды для нуждающихся

На Закарпатье православная молодежь помогает нуждающимся малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, ромам и многодетным семьям.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, православная молодежь посещает нуждающихся как в будни, так и в воскресные дни и, особенно, на церковные праздники.

«Согласно традиции, «пакет гостинцев» включает в себя душистый хлеб из благотворительной пекарни «Зерно Добра» (действует на территории Свято-Ильинского храма в Иршавае), а в придачу необходимые одежду, обувь, продукты питания и средства гигиены, игрушки, обучающие детские журналы. Кроме того, молодежь готовит и горячие обеды для подопечных бабушек и дедушек», - отметили в пресс-службе епархии.

Православные активисты призвали всех неравнодушных присоединяться к благотворительным инициативам.

«Творить добро легко, главное, искренне захотеть. Благодарим всех, кто присоединяется и помогает. Отдельно большое спасибо нашему владыке Феодору за его святые молитвы и искреннюю поддержку. Творим добро, пока есть время», - сказал глава молодёжного отдела епархии и духовник Иршавского молодёжного братства имени святого Иоанна Предтечи архимандрита Агапит (Шпиняк).