Заявление Международного редакционного совета "112 Украина" о продолжении давления на телеканал со стороны украинской власти

Из-за сегодняшней попытки Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины добиться судебного решения, позволившего бы арестовать имущество и корпоративные права телеканала "112 Украина", Международной редакционный совет телеканала, в состав которого, в частности, входят депутаты разных созывов Европарламента Нейтан Гилл (Великобритания), Арне Герике (Германия) и Дэвид Коберн (Великобритания), обращается к дипломатическим учреждениям и международным организациям в сфере защиты прав журналистов со следующим заявлением:

Международный редакционный совет телеканала "112 Украина" расценивает сегодняшнюю попытку украинской власти добиться от Шевченковского районного суда г. Киева решения, которое бы позволило арестовать корпоративные права телеканала "112 Украина" и передать их в управление АРМА, как попытку рейдерского захвата телеканала со стороны Службы безопасности Украины и Офиса генерального прокурора Украины по указанию президента Украины Владимира Зеленского.

Международный редакционный совет отмечает, что для осуществления рейдерского захвата телеканала Главное следственное управление СБУ по согласованию с Офисом генерального прокурора Украины обратилось в Шевченковский районный суд г. Киева с ходатайством об аресте корпоративных прав группы компаний телеканала "112 Украина" и их передаче в управление АРМА (Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений). В случае удовлетворения такого ходатайства, АРМА как государственный орган смог бы назначить управляющего для частного телеканала "112 Украина" либо продать его третьему лицу на торгах. Таким образом, телеканал мог быть принудительно и безвозвратно отобран у нынешнего законного владельца по политическим мотивам. Согласно украинскому законодательству, такие действия носят незаконный характер и могут трактоваться как уголовные преступления: злоупотребление властью и служебным положением, превышение полномочий сотрудниками правоохранительного органа и тому подобное.

Международный редакционный совет рассматривает дело против телеканала "112 Украина" как надуманную и политически мотивированную попытку украинской власти продолжить давление на оппозиционный телевизионный канал. Учитывая это, Международный редакционный совет приветствует решение суда, который отказал СБУ и Офису генерального прокурора, но констатирует дальнейшее наступление на права журналистов и ограничение свободы слова в Украине.

Международный редакционный совет обращает внимание международных организаций в сфере защиты прав журналистов на то, что ранее из-за своей независимой позиции телеканал "112 Украина" уже подвергался давлению посредством неконституционных решений Верховной Рады Украины, запугиваний журналистов со стороны праворадикальных организаций и агрессивной политики Нацсовета. Кроме того, в прошлом году здание, в котором расположен телеканал, было обстреляно из гранатомета, что было квалифицировано как террористический акт, но виновных не нашли до сих пор. К сожалению, украинская власть не только продолжает игнорировать обращения Международного редакционного совета и трудового коллектива телеканала, но более того – попыталась осуществить попытку рейдерского захвата телеканала.

Международный редакционный совет намерен продолжить работу по включению вопроса подавления свободы слова в Украине, произвола со стороны украинской власти, безнаказанности радикальных организаций и недостаточной безопасности украинских журналистов в повестку дня главных европейских и международных организаций, занимающихся защитой прав человека и демократических свобод. Также Международный редакционный совет призывает дипломатические учреждения в Украине выразить свою позицию относительно действий украинской власти в сфере телевидения.

Международный редакционный совет выражает поддержку коллективу "112 Украина" и отмечает, что приложит максимум усилий для привлечения внимания мира к срочной защите самого популярного информационного телеканала Украины, нынешние нападки на который свидетельствуют о серьезной угрозе независимости СМИ в Украине.