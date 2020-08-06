Войти | Зарегистрироваться
19:24

четверг,
06 августа
Онлайн
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
Жизнь
Что есть в жару: 10 продуктов для лета
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал о главной помехе на пути к Богу

06.08.2020 / 18:50
Митрополит Антоний рассказал о главной помехе на пути к Богу
Митрополит Антоний Источник: Центр информации УПЦ
По его словам, «расстояние, отделяющее нас от Бога, в нашей голове и нашем сердце»

Единственное, что отдаляет человека от Бога – сознательный отказ от Его любви и гордость.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Существует ли дистанция между человеком и Богом? Её нет.То есть она есть исключительно в нашей голове, в тех ошибочных установках, которые приняты нами за правило и ментально отдаляют нас от Творца. Мы ближе к Нему, чем думаем, чем можем себе представить. Более того, мы по своему естеству неотделимы от Него. Вечный Божественный импульс, заложенный в нас изначально, настолько же реален, осязаем, ощутим, как наше тело. Только всё чувствование происходит на другом уровне: не телесном, а духовном», - объяснил владыка.

Он подчеркнул, что единственная причина душевных и физических страданий человека – отрыв себя от Него, из-за чего страдают и душа, и тело.

«Человек ищет причину своей тоски, уныния, неудовлетворения, душевной и физической муки в чем угодно, обвиняет близких, чужих. Но все наши беды имеют один корень и повод: отделение творения от Творца, без Которого жизнь невозможна. Помочь себе можно лишь одним способом – дотянуться до Бога. Он невероятно близок и бесконечно далёк. Может потребоваться миг, а может и не хватить жизни и вечности на приближение к Нему», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, «расстояние, отделяющее нас от Бога, в нашей голове и нашем сердце».

«Нам нужно отключить кнопку контроля в своей голове. Мы ничего не контролируем на самом деле. Всё хорошее происходит благодаря Божьим милостям и помощи. Он заботливо даёт нам необходимую информацию в нужный момент. Посылает нужных людей. Защищает от напастей и решает проблемы. Если, конечно же, пустить Его в нашу жизнь. Отключение контроля – это не шаг к безразличию и попустительству, это шаг к доверию Богу. В жизни нет мелочей. Каждый миг, действие, мысль учат смирению и доверию. Сознательное принятие Его воли и Промысла – шаг навстречу Богу, шанс дотянуться до Него», - заключил митрополит Антоний.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.