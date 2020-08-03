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В Черновцах презентовали книгу об истории Православной Церкви на Буковине

03.08.2020 / 11:42
В Черновцах презентовали книгу об истории Православной Церкви на Буковине
Презентация издания Источник: Центр информации УПЦ
Участие в мероприятии приняли духовенство, историки, ученые, художники, представители интеллигенции, верующие

В Черновцах презентовали книгу об истории Православной Церкви на Буковине.
Как сообщает Центр информации УПЦ, со ссылкой на Черновицкую епархию УПЦ., книга описывает период существования Православия на Буковине от Крещения Руси - до наших дней.

«История и настоящее Православной Церкви на Буковине: к вопросу об административно-территориальном устройстве и духовном подчинении епархиальных структур края в середине XIV - начала XXI вв.» - таковое полное название книги Михаила Чучко, доктора исторических наук, профессора, заведующего кафедрой истории древнего мира, средних веков и музееведения Черновицкого Национального университета имени Юрия Федьковича.

Презентация нового издания состоялась в помещении Черновицкого областного краеведческого музея. Участие в мероприятии приняли духовенство, историки, ученые, художники, представители интеллигенции, верующие.

Во время презентации автор поблагодарил митрополита Черновицкого и Буковинского Мелетия за идею для написания книги. Вместе с тем он отметил, что история православной Буковины насыщенная, ведь за период своего существования она побывала в составе разных православных канонических юрисдикций и под разными государствами. Михаил Чучко также отметил, что в этой книге можно найти исторические факты, которые могли бы дать ответы на церковные вопросы, возникающие в наши дни.

В конце встречи гостям подарили представленную книгу с подписью автора.

Источник: Inpress.ua
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