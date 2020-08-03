В Минздраве озвучили новые прогнозы потерь от COVID в Украине

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге 1 августа

Прямая речь: "Мы понимаем, что до появления специфических препаратов лечения или вакцины, которая будет защищать нас от коронавирусной болезни, к сожалению, действенным методом профилактики и реагирования на распространение коронавирусной болезни остаются ограничительные противоэпидемические мероприятия.

На сегодня 139 вакцин находятся на этапе доклинических исследований, 25 уже исследуются клинически и 6 из них максимально приблизились к практическому применению, они находятся на третьей стадии испытаний...

Когда месяц назад мы впервые представили прогнозы, Украина двигалась по "желто-зеленому" сценарию. Сейчас наша динамика отражает "желтый" сценарий – и мы ориентируемся на порядка 4 тысяч летальных случаев и около 400 (тысяч) случаев инфицирования, которые могут быть в нашей стране.

Наши коллеги из Киевской школы экономики рассчитали эффект от внедрения карантина. Этот эффект оценивается как разница между стоимостью спасенных жизней и размером издержек от ВВП на конец года. Расчеты Киевской школы экономики показывают, что в глобальном масштабе от внедрения карантина экономические потери для страны меньше, чем были бы без него".

Ляшко добавил, что карантин позволил Украине предотвратить коллапс системы здравоохранения и подготовить ее к реагированию на COVID-19. Так, аппаратов ИВЛ только в больницах, определенных для помощи больным с коронавирусом, – уже 3759.

Кроме того, увеличилось количество лабораторий для диагностики коронавируса: 94 лаборатории делают ПЦР-тестирования, 279 лабораторий – ИФА-тестирования.

Напомним: в Украине с начала марта до августа зафиксировали 71 056 случай заражения коронавируса Sars CoV 2, из них 1 709 стал летальным, а 39 308 человек преодолели болезнь. Сейчас болеют 30 039 человек. За все время наблюдений было зафиксировано 124 076 подозрений на COVID-19.

В мире с конца 2019 года зафиксировали уже более 17,6 миллионов больных, из них более 680,5 тысяч человек умерли, порядка 10,4 миллионов человек – выздоровели, но еще болеют порядка 6,6 миллионов человек.

Ляшко напомнил, что Украина надеется получить около 8 миллионов доз вакцины от COVID-19 в рамках альянса COVAX, что позволит вакцинировать 20% населения.

Кроме того, в МОЗ хотят, чтобы в период сезонного роста заболеваемости ОРВИ украинцы больше вакцинировались от гриппа, ведь возможна одновременная циркуляция гриппа и коронавируса.

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