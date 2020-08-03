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Главной угрозой для Украины является путинский режим - глава Службы внешней разведки

03.08.2020 / 11:15
По оценкам Службы внешней разведки, главной угрозой для Украины является Российская Федерация и ее политический режим.

Об этом глава СВР Валерий Кондратюк написал в своей статье для ZN.UA.

«Стратегические цели политического режима России ... остаются неизменными: возвращение Украины в зону своего самого полного влияния, ликвидация ее национальной идентичности и независимости, установление внешнего контроля над процессами, происходящими в нашей стране, прекращение существования Украины как суверенного государства», - отметил Кондратюк.

Автор констатирует, что «кремлевская власть никогда не примет существования независимой, унитарной и ориентированной на Запад Украины, следовательно будет продолжать вести против Украинского государства гибридную войну».

Россия планирует продолжать расшатывать украинскую государственность, используя для этого различные инструменты.

По данным разведки, с приближением местных выборов в Украине Россия снова вернется к практике активного давления и провокаций. Их целью будет не только посеять хаос и подорвать доверие населения к государственным институтам, но и сформировать на Западе мнение, что Украина -failed state, и, следовательно, сделать сотрудничество с Украиной токсичным для западных лидеров.

Одним из элементов этого плана является насаждение идеи федерализации Украины как якобы единственной реальной возможности решения конфликта мирным политическим путем. Следующая часть кремлевского плана - распад Украины на мелкие части и поглощение «русским миром».

«Ключевое в этой стратегии - проведение выборов в ОРДЛО. РФ настаивает на проведении выборов на временно оккупированных территориях без восстановления контроля с украинской стороны за соответствующим участком украинско-российской границы и вывода всех вооруженных подразделений, подконтрольных Москве», - пишет глава СВР.

Разведка прогнозирует, что несмотря на готовность Украины к процессу мирного урегулирования, в ближайшей и среднесрочной перспективе вдоль линии разграничения будет сохраняться высокая вероятность вражеских провокаций. Оккупационные формирования уже получили от своих кураторов из России указание использовать договоренности о прекращении огня для провокаций и поиска путей компрометации Украины как стороны, нарушившей их первой.

Источник

РФ, Служба внешней разведки
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