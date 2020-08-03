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"Полтавский террорист" Скрипник вел себя неадекватно и был ликвидирован

03.08.2020 / 10:54
"Полтавский террорист" Роман Скрипник вел себя неадекватно и был ликвидирован в результате слаженной работы полицейских, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Ночные события в Опошне. К сожалению, снова неадекватное поведение "полтавского террориста", который несколько дней скрывался. Вследствие слаженной работы полицейских - злоумышленник был ликвидирован снайпером и подорвался на собственной гранате", - написал министр в аккаунте в Твиттер в субботу, 1 августа.

Аваков поблагодарил полицию за профессиональную работу.

В свою очередь заместитель главы МВД Антон Геращенко опубликовал на странице в Фейсбуке видео ликвидации "полтавского террориста" Скрипина, на котором видно, что удерживаемый в заложниках полицейский не пострадал.

"Снайпер КОРДа получил команду на ликвидацию опасного преступника державшего в заложниках сотрудника полиции и угрожавшего взорвать гранату. Точным выстрелом снайпера в голову он был убит на месте. Заложник успел отскочить в сторону и остался невредим", - отметил Геращенко.

Напомним, в Полтаве 23 июля утром была начата спецоперация по задержанию подозреваемого в незаконном завладении транспортным средством, который, пытаясь избежать ответственности, оказал сопротивление, угрожал сотрудникам полиции гранатой РГД-5 и взял работника уголовного розыска в заложники.

После переговоров злоумышленник отпустил взятого в заложники полицейского в обмен на начальника Управления уголовного розыска Главного управления Нацполиции Украины в Полтавской области Виталия Шияна, потребовал автомобиль и отправился на нем вместе с новым заложником в сторону выезда из города, после чего ездил по дорогам Решетиловского района Полтавской области.

Полиция сообщила, что злоумышленник является местным жителем, ему 32 года, его зовут Роман Скрипник и он неоднократно судим за совершение имущественных преступлений и хранение наркотических веществ. Выдвинутое им требование - не привлекать его к уголовной ответственности.

После злоумышленник, захвативший заложника и покинувший город на предоставленном ему правоохранителями автомобиле, посреди дороги покинул автомобиль и скрылся в лесопосадке, заложник остался невредим.

"01 августа, около 02.00, на окраине поселка Опошня Зеньковского района во время проведения розыскных мероприятий по розыску Скрипника в один из нежилых домов зашел начальник Зеньковского отделения Гадячского отдела полиции капитан полиции Гума и обнаружил преступника. В дальнейшем Скрипник, угрожая гранатой, взял в заложники полицейского", - написал замглавы МВД Антон Геращенко на своей странице в соцсети Фейсбук в ночь на субботу.

Геращенко отметил, что у сотрудника полиции с собой было табельное оружие

"Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД точным выстрелом. У заложника было три секунды для того чтобы отскочить от места взрыва гранаты. Он остался жив и невредим", - подчеркнул Геращенко.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР), расположенного в городе Полтаве, начали досудебное расследование по факту причинения телесных повреждений, от которых наступила смерть 32-летнего гражданина при задержании сотрудниками Главного управления Нацполиции в Полтавской области, сообщила пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, 1 августа 2020 года около 3:00 ночи в селе Опошня Зеньковского района правоохранители обнаружили мужчину, который 23 июля в Полтаве захватил заложников, а затем убежал и скрывался. Во время его задержания полицейские применили табельное огнестрельное оружие, вызвав огнестрельное ранение головы. Кроме того, произошел взрыв боевой гранаты, которую держал в руках погибший", - отмечается в сообщении.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 365 и ч. 1 ст. 115 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа и умышленное убийство).

Источник

ликвидация, Аваков, Скрипник, Полтавский террорист
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