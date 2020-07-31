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В Запорожской области прихожане УПЦ сдали кровь для больных детей

31.07.2020 / 15:55
В Запорожской области прихожане УПЦ сдали кровь для больных детей
Донорство Источник: Центр информации УПЦ
Призыв о сдаче крови размещался в светских и церковных социальных сетях района

В Запорожье верующие Каменско–Днепровского благочиния Украинской Православной Церкви стали донорами крови для онкобольных детей.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии,

«Призыв о сдаче крови размещался в светских и церковных социальных сетях района.  На него откликнулись более 20 человек, которые приехали в центр тремя группами», - рассказали в пресс-службе Запорожской епархии.

Как сообщалось ранее, в Одессе священнослужители Украинской Православной Церкви рассказали за день сдали более 55 литров крови для детей, страдающих онкологическими заболеваниями.

 В течение года клирики Одесской епархии УПЦ сдают около 500 литров крови для помощи больным.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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